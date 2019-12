Wein : Jungweinprobe am Kalten Mittwoch

Foto: Heidi Spang. Foto: Heidi Spang

Osann-Monzel (red) Premiere in Osann-Monzel: Der Heimat- und Verkehrsverein lud zur ersten Jungweinproben-Wanderung ein. „Die Osann-Monzeler locken immer mit so tollen Angeboten in ihren Ort“, lautete der Kommentar einer Teilnehmerin.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Jungwinzer Jan Bollig, Matthias Poss und Simone Steffen-Lex waren von der Resonanz auf ihre Kellerprobe genauso begeistert wie die Teilnehmer von der Jungweinproben-Wanderung. Mit der Jungweinproben-Wanderung will der Verein an die alte Tradition erinnern, am Kalten Mittwoch von Keller zu Keller zu wandern und den Federweißen zu probieren.