Natur : Ernte unter 158 Jahre alten Bäumen

Extra

Wie der Wein ist in der Region auch die Kastanie den Römern zu verdanken. Die für Menschen ungenießbare Rosskastanie, ein Leckerbissen für Wildtiere, ebenso wie die Marone, die Ess- oder Edelkastanie. Die Kastanienblüte lockt zudem Bienen und Kastanienholz wird bevorzugt im Freien verbaut. Kastanienbäume wachsen mehr als 35 Meter in die Höhe, bei einem Stammdurchmesser von rund einem Meter. Besonders wertvoll sind sie gerade gewachsen und mit meterlangen astfreien Abschnitten. Laut Landesforsten gibt es die Hälfte aller deutschen Edelkastanienvorkommen auf 3000 Hektar Fläche in der Süd-Pfalz, in den Forstämtern Annweiler und Haardt. Dort wie an der Mosel prägt die mediterrane Baumart den Übergang von Weinbergen zu Wäldern.