Corona : Kultana: Neuer Anlauf im Jahr 2021

Morbach/Idar-Oberstein Die vierte Auflage des Open-Air-Festivals Kultana, das die beiden Vereine „Kunst im Gewächshaus“ und „Blue Note“ gemeinsam in Morbach veranstalten, wird in diesem Jahr in der geplanten Form nicht stattfinden.



Vorgesehen war es für den 27. Juni auf dem Gelände der Gärtnerei Berg. Beide Vereine bedauern dies. Allerdings seien die Rahmenbedingungen, die vom Land derzeit vorgegeben sind, atmosphärisch unfreundlich fürs Publikum. „Wir müssen warten, bis es wieder möglich ist, zu tanzen, sich zu bewegen und Freude an der Musik zu haben. Die gibt es mit 1,50 Meter Abstand wohl nicht“, sagt Dieter Hochreuther, Vorsitzender des Vereins Blue Note aus Idar-Oberstein.

Mit den Künstlern sei vereinbart, dass deren Verträge weiterlaufen und umdatiert werden. Das bedeutet, dass diese an einem anderen Termin auftreten. Sie haben Verständnis, auch, wenn sie gerne gespielt hätten. Eventuell weicht man aus von einem Festival mit mehreren Künstlern auf ein kleines Konzert mit einer Gruppe. Intern beratschlagen die Vereinsvertreter, wie sie sich den Künstlern gegenüber verhalten, ob ihnen gegebenenfalls ein Teil des Honorars als Vorschuss gezahlt wird.

Klar ist: Für Kultana – die Abkürzung steht für Kultur am Nationalpark – soll es 2021 einen weiteren Anlauf geben. Das versichert auch Heiner Berg, der erste Vorsitzende von Kunst im Gewächshaus. Für den Morbacher Verein ist dies bereits die zweite Veranstaltung in diesem Jahr, die nicht am geplanten Termin stattfinden kann. Für die Lesung des ehemaligen ARD-Korrespondenten Werner Sonne aus seinem Buch „Leben mit der Bombe“, die am 26. April gemeinsam mit der Gemeinde Morbach in der Energielandschaft geplant war, wird ein neuer Termin gesucht. Die Kreativwerkstatt für Kinder wird in den Ferien ebenfalls nicht stattfinden.