Schule : Mehr Kompetenz

Wittlich (red) Eine Mitarbeiterin der Verbraucherzentrale besuchte die Klassen 5a, 5b, 5c und die beiden 6. Klassen der Clara-Viebig-Realschule plus im Rahmen des Medienkompetenz-Projektes.

Die Schüler wurden in das Thema „Apps auf Smartphones“ eingeführt. Es ging um die große Community Internet, deren Spaßfaktor aber auch um die (Kosten-)Fallen. Die Referentin sensibilisierte die Kinder in Bezug auf die Apps und konnte mit klaren aufklärenden Worten einige Kinder zum Staunen bringen. In Gesprächen innerhalb der Klassen zur Aufarbeitung des Gehörten war zu erkennen, dass den Schülern die Gefahren mancher Apps bewusst wurden. Foto: Thomas Neukirch