Meinung zur Landesgartenschaubewerbung : Interkommunal und bürgernah

Die Mittelmosel-Region bewirbt sich als Austragungsort für die Landesgartenschau 2026. Das soll die Region weiter entwickeln. Dabei wird vor allem auf Bürgernähe gesetzt.

Bereits jetzt hat das Konzept nämlich zwei Merkmale, die es von seinen Mitbewerbern deutlich unterscheiden könnte: die Interkommunalität und die Bürgernähe. Dass nämlich gleich vier Kommunen sich gemeinsam bewerben, ist alles andere als üblich und beweist, dass man an der Mittelmosel über den Kirchturm hinaus denken kann und das auch tut. Das könnte Pluspunkte bringen. In der heute viel stärker vernetzten Welt fühlen sich die Menschen nicht mehr nur in ihrem Heimatort verwurzelt sondern auch in der Region, in der sie leben und in der sie ihre Freizeit verbringen. Da macht es Sinn, wenn Kommunen über die Grenzen zusammenarbeiten.