Kommunales : Neue Nutzung für’s alte Pfarrhaus in Altrich gefunden

Altrich Die Verbandsgemeinde und die Gemeinde sind die neuen Eigentümer des Pfarrhauses und des Pfarrsaals in Altrich. Grundschule und Kita ziehen dort ein.

Es ist ein emotionales Thema in Altrich: Das Bistum Trier hat in einem Finanzierungsplan festgelegt, dass die Kirchengemeinde St. Andreas Pfarrhaus und Pfarrheim verkaufen müssen. Sonst kann die Kirchengemeinde den Eigenanteil zur Renovierung der Kirche, die 1,145 Millionen kostet, nicht leisten. Das Bistum selbst zahlt 70 Prozent der Kosten der Kirchenrenovierung. Bleiben noch 340 000 Euro, die von der Pfarrgemeinde aufgebracht werden müssen. Ohne den Verkauf der Immobilien ginge das nicht. Würden die Gebäude schon seit Jahren leer stehen, würde die Entscheidung vielleicht leichter fallen. Aber in Pfarrhaus und Pfarrsaal sind die Katholische Jugendgruppe, der Kirchen-, Männer- und der gemischte Chor sowie die Frauengemeinschaft regelmäßig zusammengekommen. Für sie galt es neue Lösungen zu suchen.

Parallel zu diesen Ereignissen gab es die Zahlen aus der Grundschule und der Kindertagesstätte, aus denen hervorging, dass es sowohl in der Kita, als auch in der Grundschule Raumbedarf gibt. Die Verbandsgemeinde als Träger der Grundschule hat sich dazu entschlossen, das Pfarrheim für 106 000 Euro zu kaufen. Verbandsbürgermeister Dennis Junk erläuterte in der vergangenen Haupt- und Finanzausschusssitzung die Gesamtkosten, damit dort zwei Klassen unterrichtet werden können. Sanierungs- und Umbaumaßnahmen in Höhe von rund 141 000 Euro und Ausstattungsausgaben in Höhe von 56 500 Euro kommen noch zu den Kosten für das Gebäude dazu. Die Baumaßnahme könnte mit 80 Prozent und die Ausstattungskosten mit 70 Prozent gefördert werden, durch eine Sonderförderung im Rahmen eines Konjunktur- und Krisenbewältigungspakets „Corona-Folgen bekämpfen, Wohlstand sichern, Zukunftsfähigkeit stärken“.