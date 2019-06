Beruf : Neue Perspektiven für Jugendliche

Bernkastel-Wittlich In den Sommerferien, vom 29. Juli bis 2. August, bietet das Überbetriebliche Ausbildungszentrum (ÜAZ) Wittlich in Kooperation mit dem rheinland-pfälzischen Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau wieder das Projekt „Senkrechtstarter“ zur außerschulischen Berufsorientierung an.

Ziel ist es, Jugendlichen in der Phase der Berufsorientierung neue Perspektiven zu eröffnen und die Vielfältigkeit und Möglichkeiten im Handwerk näherzubringen. Die „Senkrechtstarter“ durchlaufen dabei die Fachbereiche Holztechnik, Metalltechnik und Farbtechnik. Sie lernen bei der Fertigung eines eigenen Werkstücks manuelle Bearbeitungsschritte und technische Arbeitsprozesse kennen. Ein Highlight ist der 3D-Drucker, mit dem ein Prototyp gedruckt und anschließend im Werkstück verbaut werden kann.