Stadtbild : Neue Poller gehen in Betrieb

Bernkastel-Kues (red) Nach der Freigabe des Burgbergtunnels wird am Mittwoch, 20. Mai, um 11 Uhr die Polleranlage zur Schließung der Fußgängerzone in der Stadt Bernkastel-Kues in Betrieb genommen.



Gewerbetreibende, Anwohner und Anlieger mit Ausnahmegenehmigungen werden gebeten, ab dann die zugeteilten Fernbedienungen zum Öffnen der Anlage zu nutzen. Das Halten und Parken im Ein- und Ausfahrtsbereich der Polleranlage ist verboten. Halten innerhalb der Fußgängerzone ist auf das unbedingt notwendige Ladegeschäft zu beschränken. Parken ist innerhalb der Fußgängerzone grundsätzlich nicht erlaubt.