Tourismus : Noch Plätze beim Tourismus-Info-Tag in Kröv frei

Noch Plätze beim Tourismus-Info-Tag in Kröv frei

Kröv Die Ferienregion Mosel gehört zu den beliebtesten Urlaubsregionen Deutschlands. Neben der einmaligen Landschaft und den exzellenten Weinen bietet die Mosel mit Ihren Nachbarregionen Eifel und Hunsrück auch ein attraktives und sehr vielfältiges Freizeitangebot.

Damit sich die Betriebe zum Start der Saison 2020 über die neuesten Angebote und Attraktionen in der Region umfassend informieren können, veranstaltet die Tourist-Information Kröv den siebten Tourismus-Info Tag am 29. März in der Weinbrunnenhalle Kröv. Die Ausstellung ist von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei, Essen und Getränke gibt es im Hallenbistro.