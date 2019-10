Poträt : Pater Albert im Fernsehen

Klausen Das SWR Fernsehen hat Wallfahrtsrektor Pater Albert Seul besucht und ein Porträt über den gebürtigen Kölner gedreht. Der rund fünfminütige Film wird am Freitag, 18. Oktober, ab 18.45 Uhr in der Landesschau gesendet und gibt Einblicke in die Arbeit des Paters und zeigt den Menschen unter der Kutte.