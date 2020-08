Unterwegs auf dem Maare-Mosel-Radweg : Ratlos auf zwei Rädern – Radfahrer suchen in Wittlich nach dem richtigen Weg

Info

Foto: TV/Petra Willems

In der Saison 2019 wurden nach Auskunft des Zweckverbands Schienenpersonennahverkehr (SPNV) Rheinland-Pfalz Nord etwa 12 300 Fahrradplätze auf der Linie 300, die Bernkastel-Kues und Daun (mit Halt unter anderem in Wittlich) verbindet und damit direkten Anschluss an den Maare-Mosel-Radweg hat, reserviert. Davon betrafen weniger als 100 Plätze die Richtung von Daun nach Bernkastel-Kues (bergab). „Theoretisch hinzuzurechnen sind direkt vor Ort bar bezahlte, nicht reservierte Fahrradplätze. Erfahrungsgemäß kommt dies aufgrund der hohen Auslastung bei der Linie 300 aber kaum vor“, so ein SPNV-Sprecher.

Die Nutzerzahlen der Linie 300 lägen deutlich über denen der anderen RadBusse. Auf der Linie 222 (Ruwer-Hochwald-Radweg) beispielsweise habe es in der Saison 2019 gut 1600 reservierte Fahrradplätze, auf der Linie 333 (Moseltal) rund 1200 Plätze gegeben. „Die anderen Linien haben Buchungszahlen im niedrigen bis mittleren dreistelligen Bereich“, so der SPNV auf TV-Anfrage. „Hierbei ist aber zu berücksichtigen, dass diese Linien oftmals nur am Wochenende eine Radmitnahme anbieten. Außerdem werden gerade bei diesen Linien viele Radfahrer auch ohne Reservierung die Radmitnahme nutzen“ so der Sprecher. Hierzu lägen allerdings keine konkreten Zahlen vor.

Auf der Linie 300 haben auf jedem Radanhänger 22 Fahrräder Platz. Sie ist montags bis freitags achtmal sowie am Wochenende und an Feiertagen siebenmal pro Tag unterwegs. Ab Mai werden Richtung Daun außerdem montags bis freitags weitere zwei Fahrten sowie am Wochenende und an Feiertagen weitere vier Fahrten angeboten. Die relevante Kapazität Richtung Daun betrage damit rund 46 800 Plätze, dies entspreche einer Auslastung von 26 Prozent, so der SPNV.