Wintersport : Am Erbeskopf läuft der Skilift

Am Erbeskopf läuft der Skilift

Erbeskopf Ski und Rodel gut: Am Erbeskopf kann an diesem Freitag Ski, Snowboard und Schlitten gefahren werden.

Der Winter hat auch schöne Seiten: An diesem Freitag kann am Erbeskopf tatsächlich Ski und Snowboard gefahren werden. Derzeit liegen dort im Mittel 18 Zentimeter Schnee, wie es vom höchsten Berg des Landes heißt. Lift 1 laufe vermutlich von 12 bis 21 Uhr. Wie lange die weiße Pracht am Hang anhalten wird, ist unklar. Bereits für Samstag sind Plusgrade und Regen vorhergesagt.