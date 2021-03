Soziales : Schüler spenden an das Eifeltierheim in Altrich

Spende des SK2 der U-13 an das Eifeltierheim in Altrich Foto: TV/Katharina Coniglio

Bernkastel-Kues (red) Die Schülerinnen und Schüler des Sozialkundeleistungskurses von Katharina Coniglio des Nikolaus-von-Kues-Gymnasiums in Bernkastel-Kues haben sich dazu entschieden, das Geld aus der Kurskasse an das Eifeltierheim in Altrich zu spenden.

Im Tierheim nahmen zwei Mitarbeiterinnen die Spende in Höhe von 110 Euro freudig in Empfang. „Wir sind auf Spenden angewiesen und sehr dankbar für jede Zuwendung, auch ehrenamtliche Helfer können wir jederzeit gebrauchen“, machte eine Mitarbeiterin des Eifeltierheims deutlich. Corona stelle auch das Tierheim vor besondere Herausforderungen, da durch die Auflagen auch die Öffentlichkeitsarbeit erschwert werde, der Durchlaufverkehr ausbleibe und somit Einnahmen fehlten. Die Spende wurde von Emily Kröhner und Sven Schmitz symbolisch überreicht.