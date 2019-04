Nach fünf Jahren sind die Bauarbeiten im Grünewald abgeschlossen. Am 1. Mai gibt es ein Fest.

Das Vereinsgebäude sowie das Tennishaus des SV Lüxem erstrahlen in neuem Glanz. Nach nunmehr fünf Jahren harter Arbeit sind die Bauarbeiten, die eine umfangreiche Planung erforderlich gemacht hatten, nun abgeschlossen. Eine halbe Million Euro hat der Sportverein damit in die Modernisierung und Erweiterung der Vereinsgebäude investiert. Das Tennishaus wurde neu gebaut und das Vereinshaus um 100 Quadratmeter erweitert sowie saniert. Die Mannschaftskabinen sind jetzt größer, die Sanitäranlagen modernisiert und zudem gibt es im Vereinshaus jetzt eine große Küche. Damit sei das Vereinshaus im Grünewald, das der Verein auch für Veranstaltungen vermiete, attraktiver geworden, sagt Wolfgang Rippinger, Leiter des Projektteams. Der Vereinsvorstand hatte die Planung und Ausarbeitung der umfangreichen Bauarbeiten an ein achtköpfiges Projektteam übertragen – von der Antrag- bis zur Fertigstellung. „Das war keine leichte Aufgabe“, sagt Rippinger, „aber Eigentum verpflichtet. Die Investitionen in die Vereinsgebäude waren unvermeidlich, um nachhaltig die Zukunftsfähigkeit des SV Lüxem zu sichern.“ Das Projektteam sieht mit der Einweihung der Gebäude am 1. Mai seine Arbeit als voll erfüllt und beendet an.

FOTO: Christian Moeris