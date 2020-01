Das sagt der künftige Rathaus-Chef von Bernkastel-Kues : Große Investitionen in Schulen, Feuerwehr und Moselbad

Große Investitionen in Schulen, Feuerwehr und Moselbad

Bernkastel-Kues Leo Wächter, der am 1. Februar die Nachfolge von Ulf Hangert als Bürgermeister der VG Bernkastel-Kues antritt, sagt, was auf die Kommune 2020 zukommt.

(sim/iro) Welche Herausforderungen kommen in diesem Jahr auf Ihre Kommune zu? Diese und andere Fragen hat der Trierische Volksfreund Leo Wächter, derzeit hauptamtlicher Beigeordneter und vom 1. Februar an Bürgermeister der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues gestellt. Vorrangig auf der Agenda stehen der Abschluss der Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes der Verbandsgemeinde, die Neustrukturierung der Forstreviere und die Zusammenlegung von gemeindlichen Bauhöfen und die Einführung des Rats- und Bürgerinformationssystems Rubin.

Nennen Sie die wichtigsten Projekte/Investitionen, die 2020 in Ihrer Kommune anstehen.

Leo Wächter Die Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues wird 2020 circa 1 874 000 Euro investieren. Dabei werden die Investitionen im Bereich der Freiwilligen Feuerwehren circa 750 000 Euro betragen. Im Bereich der Grundschulen werden rund 970 000 Euro investiert werden. Schwerpunkte werden die Sanierungen in den Grundschulen Wintrich, Veldenz und Wehlen sowie die digitale Ausstattung der Schulen sein. Weiterhin werden die Planungen für die technische Sanierung des Moselbades in 2020 fortgeführt, damit gegebenenfalls Ende 2020/Anfang 2021 die Bauarbeiten (Investitionsvolumen rund 2,5 Millionen Euro) beginnen können.

Durch die Verbandsgemeindewerke werden im Jahr 2020 voraussichtlich circa 16 Millionen Euro in den Betriebsbereichen Wasser, Abwasser und Energie investiert werden. Dabei gehören der Ausbau der Cusanusstraße in Bernkastel-Kues, die erstmalige Herstellung der Infrastruktur in Neubaugebieten und der weitere Bauabschnitt der Kläranlage Monzelfeld sowie die Schaffung der Voraussetzungen für die zukünftige Klärschlammentsorgung zu den wesentlichen Investitionen.