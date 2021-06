Wirtschaft : VR-Bank Hunsrück-Mosel reduziert ihr Filialnetz erheblich

Bernkastel-Wittlich/Morbach Die VR-Bank Hunsrück-Mosel mit Sitz in Morbach will fünf ihrer neun Filialen schließen.

Das Geldinstitut zieht damit die Konsequenzen aus verschärfter Zinspolitik und verändertem Kundenverhalten. Die Schließungen betreffen die Zweigstellen in Enkirch, Monzelfeld, Neumagen-Dhron, Trittenheim und Veldenz. In den betroffenen Orten wird es weiterhin Geldautomaten zur Bargeldversorgung geben. Weniger mobilen Kunden kann Bargeld nach Hause gebracht werden. Die Konsequenzen für die Mitarbeiter sollen sich nach Angaben des Vorstands-Duos in Grenzen halten. Die eine oder andere Stelle, die durch natürliche Fluktuation frei werde, werde nicht neu besetzt. Entlassungen soll es nicht geben, versichert das Vorstandsduo Markus Bäumler und Klaus Born.