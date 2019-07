Medizin : Wenn der Clown leise klopft

Zur Person

Henning Leidinger hat Sozialpädagogig (Schwerpunkt Jugendhilfe) und Pädgogik (Schwerpunkt Kulturpädgogik) studiert. An der staatlich anerkannten Schule für Clwon, Komik und Theater in Hannover hat der die Fortbildung „Clowns, Komik und Theater“ belegt. Außerdem hat er Pantomime gelernt und Fortbildungen in Zauberei gemacht. Er hat an internationalen Jonglierwettbewerben und an Humor- und Klinik-Clown-Symposien mitgewirkt. Außerdem hat er an der Fortbildungsreihe „Vorbereitung auf die Begleitung von Sterbenden und ihrer Angehörigen“ teilgenommen. Leidinger arbeitet als Klinikclown in Saarbrücken, Trier und Wittlich, dazu als Theaterpädagoge in den Kinder- und Jugendpsychiatrien in Merzig und Homburg. Regelmäßig besucht er Menschen in der Geriatrie im Mutterhaus Trier und in Bernkastel-Kues.