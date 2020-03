Katastrophenschutz : Rheinland-Pfalz warnt über Apps vor Corona

Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Trier Rheinland-Pfalz warnt über die Katastrophenschutz-Apps Katwarn und Nina offiziell vor Corona. Das Innenministerium rät in der am Mittag versendeten Warnung Rückkehrer aus Risikogebieten auf, freiwillig zwei Wochen in Quarantäne zu bleiben.

Rheinland-Pfalz hat wegen der Coronakrise die Warnapp Katwarn ausgelöst. „Die Sicherheitsbehörden empfehlen allen Reisenden, die aus Risikogebieten der Corona-Pandemie zurückkehren, 14 Tage zu Hause zu bleiben und direkte soziale Kontakte zu meiden“, heißt es in der vom Lagezentrum im rheinland-pfälzischen Innenministerium verschickten Meldung.

Zu den derzeitigen Risikogebieten zählen Italien, die Region Grand Est in Frankreich, Tirol in Österreich und die spanische Hauptstadt Madrid. Das Lagezentrum empfiehlt außerdem: „Schalten Sie Rundfunk und Fernsehen an. Informieren Sie sich über alle verfügbaren Medien.“