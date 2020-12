Amokfahrt von Trier : 220 Zeugen melden sich bei Polizei – mehr als 100 Videos und Fotos werden ausgewertet

Foto: Sabine Schwadorf

Trier Während Trier der Opfer gedenkt, ermittelt die Polizei auf Hochtouren: 220 Zeugen der Amokfahrt haben sich gemeldet. Ihre Aussagen und Videos zeigen: Der Täter fuhr sehr schnell.

Mit einer Schweigeminute hat die Stadt Trier heute um 13.46 Uhr an die Opfer der Amokfahrt durch die Trierer Innenstadt erinnert. Ein 51-jähriger Trierer war am Dienstag mit seinem SUV durch die Fußgängerzone gerast. Er tötete dabei fünf Menschen und verletzte 18 weitere. Einige von ihnen so schwer, dass sie um ihr Leben kämpfen. Die Anteilnahme und Betroffenheit der Bevölkerung ist groß.

Aus Gründen der ärztlichen Schweigepflicht könne man sich nicht zum Zustand der Patienten äußern, teilt das Mutterhaus mit, das zehn Verletzte behandelt. Im Brüderkrankenhaus kümmern sich die Ärzte um zwei weitere Menschen, die der Mann mit seinem Auto anfuhr. Auch wie es ihnen geht, ist unbekannt.

„Wir sind froh, dass alle noch leben“, sagt Uwe Konz, Sprecher des Polizeipräsidiums Trier, dessen Beamten nun unter Hochdruck arbeiten, um die vielen Zeugen zu befragen und die zahlreichen Spuren vom außergewöhnlich großen Tatort auszuwerten.

Rund 220 Zeugen haben sich inzwischen bei der Polizei gemeldet. „Zahl steigend“, sagt Konz. Zudem stellten Bürger, die am Dienstag in der Fußgängerzone waren, den Ermittlern mehr als 100 Fotos und Videos zur Verfügung, die Auskunft über das genaue Geschehen geben könnten. „Wir wissen, dass das Auto eine sehr hohe Geschwindigkeit hatte“, sagt Konz. Wie schnell es war, soll ein Gutachten zeigen. Zudem ist bekannt, dass der Fahrer Zick-Zack-Linien fuhr – offensichtlich mit dem Ziel, möglichst großes Leid anzurichten. Und noch immer melden sich weitere Zeugen, kommen neue Spuren hinzu.

„Oberbürgermeister Leibe hat gesagt, dass dieser Tag das Schlimmste war, was Trier seit dem Zweiten Weltkrieg erlebt hat.“ Und davon zeugte auch der Tatort: Zwischen dem Ort, an dem der Fahrer gleich nach dem Einbiegen in die Brotstraße sein erstes Opfer anfuhr und dem Ort der Festnahme in der Christophstraße liegen mehr als 800 Meter. Um all die Spuren aufzunehmen, bekamen die Trierer Spezialisten der Spurensicherung Unterstützung von anderen Präsidien.

Der Amokfahrer befindet sich inzwischen in Untersuchungshaft. „Beim Ermittlungsrichter hat er keine Angaben gemacht“, sagt der Leitende Oberstaatsanwalt Peter Fritzen. Über das Motiv, das den Mann zu einer derart brutalen Tat veranlasst haben könnte, gebe es weiter keine Erkenntnisse. Aus den Vernehmungen lasse sich kein nachvollziehbares Motiv herleiten, sagt Fritzen. Die Staatsanwaltschaft verdächtigt den 51-Jährigen dringend des Mordes in fünf Fällen sowie des versuchten Mordes und der gefährlichen Körperverletzung in 18 weiteren Fällen.

„Die schreckliche Amokfahrt in Trier hat mich tief bewegt. Die Landesregierung möchte, dass den von dieser Tat betroffenen Menschen der umfassende Schutz des Opferentschädigungsgesetzes offensteht. Um dies sicherzustellen, stimmen wir uns mit dem zuständigen Ressort der Bundesregierung ab“, sagt die rheinland-pfälzische Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler.

Nach der schrecklichen Tat verstärkt die Polizei ab dem kommenden Wochenende ihre Präsenz in den Innenstädten der Ober- und Mittelzentren im Land. „Dem schnellen Eingreifen der Polizei ist es zu verdanken, dass der Täter in Trier nach nur vier Minuten überwältigt werden konnte. Die Polizei wird ab dem kommenden Wochenende noch stärker präsent sein in den Innenstädten und somit jederzeit ansprechbar für die Bürgerinnen und Bürger. Unsere Polizistinnen und Polizisten stehen eng an der Seite der Bevölkerung“, so Innenminister Roger Lewentz. Konkrete Hinweise auf Gefährdungslagen lägen nicht vor, betonte der Minister. Auch die Trierer Polizei ist weiter mit vielen Einsatzkräften in der Innenstadt. Nach Auskunft von Uwe Konz auch, weil Bürger die Anlaufstelle der Polizei auf dem Hauptmarkt gestern sehr intensiv genutzt hatten.

Auf dem Spendenkonto für die Angehörigen der Opfer, das die Stadt Trier gemeinsam mit der Sparkasse am Mittwoch eingerichtet hatte, sind nach Auskunft des Rathauses über Nacht mehr als 10 000 Euro eingegangen. Mehr als 700 Bürger hatten gespendet. Die Sparkasse hatte weitere 20 000 Euro zur Verfügung gestellt.

Hier die Kontoverbindung für alle, die auch spenden möchten:

Kontoinhaber: Stadt Trier mit Kontozusatz: „Trier steht zusammen“, IBAN: DE83 5855 0130 0001 1217 55, BIC: TRISDE55XXX