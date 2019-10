Theater : Das dünne Eis der Zivilisation

Trier Im ausverkauften Kasino präsentieren Joya Ghosh und Freunde das bitterböse und urkomische Stück „Der Gott des Gemetzels“.

Dezentes Licht im Kasino am Kornmarkt. Gedämpftes Gemurmel im Saal. Hereingestürmt kommt ein Mann, hängt für alle sichtbar seine Jacke an einen Kleiderhaken und setzt sich zu drei Leuten an einen Tisch im Publikum. Es wird schnell klar: Die Szene gehört zum Stück, das in einem Bistro spielt, und die Zuschauer sind schon mittendrin in einem sich schnell erhitzenden Gespräch der beiden Paare Frank und Anette sowie Juliane und Michael.