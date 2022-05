Theater : Gangsterposse in drei Akten: Theaterstück „Diamantenroulette“ feiert Premiere in Schweich

Gangsterposse in drei Akten: Theaterstück „Diamantenroulette“ feiert Premiere in Schweich

Schweich In Schweich gastierte am Samstagabend der Trierer Theater- und Karnevalsverein Blau-Weiß 09 Ehrang mit seinem neuen Stück „Diamantenroulette“.

Worum es in der amüsanten Gangsterposse geht, ist schnell erklärt: Die beiden Freunde Udo und Fritz haben einen feucht-fröhlichen Abend hinter sich. Als sie mit dem Auto die Heimreise antreten wollen, werden sie in ein Techtelmechtel mit einer Juwelen­räuberin verstrickt. Dass es sich dabei um eine gefährliche Verbrecherin handelt, die gerade Diamanten gestohlen und sie in Fritz’ Wagen versteckt hat, ahnt er nicht. Die Ehefrauen der beiden, die Tochter und vor allem Oma Kätchen (gespielt von Marion Thurn), müssen helfen, das entstehende, höchst amüsante Chaos aufzulösen. Am Ende gibt es für alle Beteiligten eine gute Wendung – und auch die Juwelen­räuber werden gefasst.