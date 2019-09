Turnier : Dressurturnier auf dem Karthäuserhof

Eitelsbach Die Trakehner Interessengemeinschaft Moselland veranstaltet in diesem Jahr ihr 11. Dressurturnier auf der Reitanlage Karthäuserhof in Eitelsbach. Das Spektrum reicht von Jungpferdeprüfungen bis hin zu Prüfungen der Klasse S*** Grand Prix de Dressage, der in diesem Jahr als „Großer Preis von Rheinland-Pfalz Dressur“ ausgetragen wird.

