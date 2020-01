Betrugsversuche : Erneut Anrufe durch falsche Polizeibeamte in Trier und Bitburg

Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Trier/Bitburg Seit dem Abend des 13. Januar rufen laut Polizei angebliche Polizeibeamte Bürger in Trier und Bitburg an. Bislang verzeichnet die Polizei mehr als 20 dieser Anrufe in betrügerischer Absicht.

