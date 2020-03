Bildung : Erste Hürde für den Neubau genommen

Osburg Ein Gutachten kommt zum Ergebnis, dass die Sanierung der Grundschule Osburg nicht sinnvoll ist. Nun ist die ADD am Zug.

Es ist ziemlich genau fünf Jahre her. Damals stimmte der Verbandsgemeinderrat mehrheitlich für den Neubau der Grundschule Osburg. Vertreter der SPD und der FWG waren dafür, die CDU enthielt sich der Stimme, die Grünen plädierten für eine Sanierung. Der damalige Bürgermeister Bernhard Busch sagte in der Sitzung: „Die Chancen auf eine Genehmigung stehen bestens“. Da hat sich der frühere Bürgermeister zu früh gefreut. Denn bis heute besuchen die Kinder aus dem Schulzbezirk Osburg die selbe Schule wie ehedem ihre Eltern. Denn neu gebaut worden ist bisher nichts. Die Kosten für einen Neubau wurden 2017 mir gut fünf Millionen Euro angegeben.

Das Ergebnis der Lebenszyklusanalyse ist inzwischen der zuständige Stelle der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion mit der Bitte um eine zeitnahe Prüfung und Genehmigung vorgelegt worden. Damit sei eine weitere Hürde auf dem Weg zur Realisierung des Neubaus genommen. Nach Auskunft von Stephanie Nickels, Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Ruwer, ist es, in diesem Jahr noch den Architektenwettbewerb zu starten. Solche Wettbewerbe stehen ganz am Anfang einer Planung. Im Fall Osburg spielt es keine Rolle, dass es bereits einige Pläne gegeben hat. So war beispielsweise ausgiebig im Verbandsgemeinderat diskutiert worden, ob das neue Gebäude in Massivbauweise oder aus Fertigelementen entstehen soll. Auch die Frage der Ausrichtung des neuen Baukörpers war umstritten. Aufgrund der Größe des Projekts wird ähnlich wie beim Neubau der Ruwertalschule Waldrach der Bau der Osburger Schule europaweit ausgeschrieben. Allein dieser Verfahrensschritt dürfte rund ein Jahr dauern. Ein Blick nach Ruwer lohnt doppelt. Dort ist im April 2018 der Sieger des Architektenwettbewerbs präsentiert worden. Rund zwei Jahre später haben die Bauarbeiten dort noch nicht begonnen.