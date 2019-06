Unfall : Auto mit Anhänger und Jetski rollt bei Schweich in die Mosel

Foto: Konrad Geidies

Schweich Ein Auto samt Hänger und Jetski ist am Donnerstagabend gegen 19.05 Uhr bei Schweich in die Mosel gerollt. Ursache war vermutlich ein technischer Defekt an der elektronischen Handbremse. Taucher der Berufsfeuerwehr Trier konnten das Auto schnell in der Nähe der Nato-Rampe lokalisieren.

