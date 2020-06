Preisverleihung : Kitapreise werden bald verkündet – Fidibus Trier im Rennen

Trier/Hermeskeil (red) Das Warten hat bald ein Ende: Seit Anfang des Jahres hoffen zehn Kitas und zehn Initiativen aus ganz Deutschland auf eine Auszeichnung beim Deutschen Kita-Preis, darunter auch das Bündnis „fidibus – mobile inklusive Familienbildung für alle“ aus Trier.

Weil die Preisverleihung im Mai aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden konnte, mussten sich die 20 Finalisten in diesem Jahr noch etwas länger gedulden.

Am Dienstag, 16. Juni, wird nun verkündet, wer die Preisträger sind. Dann zeichnen das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung jeweils fünf Preisträger in den Kategorien „Kita des Jahres“ und „Lokales Bündnis für frühe Bildung des Jahres“ aus. Zu sehen gibt es das Ganze ab 17 Uhr – in einer Online-Award-Show mit zahlreichen prominenten Gästen unter www.deutscher-kita-preis.de/preisverleihung