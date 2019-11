Volksfreund : Früh übt sich, wer die Zeitung lesen will

Trier Die Trierer Grundschulen Reichertsberg und Tarforst werden von der Volksbank als Volksfreund-Lesepate unterstützt.

(BP) Die Volksbank Trier ist Volksfreund-Lesepate an 21 Grundschulen in Trier und im Kreis Trier-Saarburg. Schon seit vielen Jahren unterstützt die Genossenschaftsbank die jüngsten Zeitungsleser im Rahmen des Projekt „Paten machen Schule“. Die Schulen erhalten den Trierischen Volksfreund täglich in die Schule geliefert und können die Zeitung dann in den Unterricht integrieren, oder den Schülern die Zeitungslektüre in den Lese-Ecken ermöglichen. Die gute Nachricht für alle Patenschulen: Die Volksbank Trier hat das Projekt um zwei weitere Jahre verlängert.