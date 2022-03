Wetter : Frühlingshaftes Wetter für die Region Trier: Omega bringt den Frühling

Trier Zumindest beim Thema Wetter gibt es in diesen Tagen gute Nachrichten: Die Sonne scheint, und die Temperaturen gehen auch langsam nach oben. Wir haben bei Meteorologe Dominik Jung einmal nachgefragt, wie die Aussichten für die nächsten Tagen und Wochen sind.

Tagsüber frühlingshaft warm und nachts Bibber-Temperaturen, so war das regionale Wetter in den vergangenen Tagen. Und wie wird‘s übers Wochenende und an den Tagen danach? „Nicht ganz so freundlich wie in dieser Woche“, sagt Meteorologe Dominik Jung. Samstag und Sonntag gibt es ein paar Wolkenfelder und Temperaturen zwischen 13 und 14 Grad.