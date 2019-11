Lesung : Buch über Edward Steichen

Trier Prof. Gerd Hurm von der Universität Trier stellt am Dienstag, 26. November, um 19 Uhr im Lesesaal der Stadtbibliothek Weberbach in Trier sein Buch über Edward Steichen vor.

Die Entdeckungsreise durch die faszinierende Lebensgeschichte des in Luxemburg geborenen Multitalents spürt anhand neuer Recherchen dem Rätsel nach, weshalb in Büchern über die Moderne

Edward Steichens Kunstprojekte und sein Einsatz für Pazifismus, Menschenrechte, Gleichberechtigung und Ökologie nur selten zu finden sind. Die biografische Studie eröffnet dadurch ungeahnte Zugänge zu Steichens Gesamtwerk. Den Luxemburger Steichen-Sammlungen, allen voran der Installation „The Family of Man“ in Clervaux (Unesco-Weltdokumentenerbe, 2003), fällt hierbei eine besondere Rolle zu.