Glaube : Alle:heil(ig)en!

Ja, es tut weh: Schon wieder ein „Lockdown“ für so viele oder fast alle – und auch hier in Trier, obwohl doch wenigstens die Stadt selbst eigentlich lange ziemlich wenig „Corona“ gehabt hatte.

Aber jetzt, ab Montag: Möglichst wenig Kontakte und Infektions-Gefahren. Erst mal wieder viel weniger Menschen da, wo sie sich sonst in großer Zahl treffen: im Supermarkt, im Baumarkt, beim Sport oder auch in der Kirche. Friedhöfe und Gräber werden gesegnet, morgen oder übermorgen – aber die Pfarrer und Diakon und andere Beauftragte werden allein unterwegs sein, ohne Gemeinde. Für die Angehörigen gibt‘s manchmal am Friedhofs-Tor ein Faltblatt mit Texten für das private stille Gebet am Grab der lieben Verstorbenen.