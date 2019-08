Pfarrfest : Heiligkreuzer feiern bei Sankt Maternus

Trier-Heiligkreuz Der Trierer Stadtteil Heiligkreuz und besonders das vor allem ab den 1960er Jahren entstandene Neu-Heiligkreuz zwischen der Straßburger Allee und dem Wolfsberg befindet sich im Wandel.

Viele Menschen sind in den vergangenen Jahren dort heimisch geworden.

Eine gute Gelegenheit zur Begegnung von neuen und alteingesessenen Stadtteilbewohnern ist das Kindergarten- und Pfarrfest St. Maternus. Auf dem Gelände am Pfarrzentrum im Karlsweg unweit der Heiligkreuzer Sportplätze gibt es am kommenden Samstag nach einer um 18 Uhr beginnenden Vesper in der Pfarrkirche den Fassanstich.