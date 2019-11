Veranstaltung : Hochzeitsmesse lockte in die Orangerie

Hochzeitsmesse im Nels Park Hotel Orangerie. Hans-Dieter Schraps, Geschäftsführer von Gentlemen und co. (Contempi), präsentiert stilvolle Hochzeitsanzüge für den Herrn. Foto: Hans Krämer

Trier (red) Inspiration und Tipps für ihr Fest haben sich angehende Hochzeitspaare am Wochenende bei der Hochzeitsmesse in der Orangerie Nells Park geholt. Das Themenspektrum reichte von Brautmoden bis zum DJ. In stilvollem Ambiente standen auf etwa 700 Quadratmetern mehr als 40 Aussteller mit den Innovationen der Hochzeitssaison 2020 zur individuellen Beratung zur Verfügung.

