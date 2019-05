Austausch : Jakobusabend zum Thema Pilgern in Trier

Trier Beim Jakobusabend am Freitag, 31. Mai, ist die regionale Pilgerpraxis Schwerpunktthema. Wolfgang Welter, einer der Gründerväter des Moselcaminos, und Professor Martin Lörsch berichten über das „Praktische Pilgern“ und vertiefen das Thema.

Beginn ist um 18 Uhr mit einem gemeinsamen Gottesdienst in der Stadtkirche St. Gangolf (mit Pilgersegen) und ab 19 Uhr im Gemeindesaal Liebfrauen, An der Meerkatz 4 (gegenüber Modehaus Marx) in Trier. Erfahrungsaustausch und konkrete Fragen zum Pilgern in Gruppen oder alleine, zu Fuß oder mit dem Fahrrad zeichnen die offenen und kostenfreien Treffen aus. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.