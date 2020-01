Gesundheit : Keine Lobby für schwerkranke Kinder

Kranke Kinder sind das schwächste Glied in der Gesellschaft. Foto: dpa/Patrick Pleul

Trier/Dresden Bundesverband Häusliche Kinderkrankenpflege prangert Missachtung im Gesundheitssystem an.

Nur 190 der 15 316 in Deutschland zugelassenen ambulanten Pflegedienste sind auf Kinderkrankenpflege spezialisiert. Diese Zahl nennt der Bundesverband Häusliche Kinderkrankenpflege (BHK). Es ist die Dachorganisation für Anbieter wie Nestwärme Trier oder Stiftmobil Kinderkrankenpflege Zuhaus Angelika Kiel, die in Rheinland-Pfalz eine Monopolstellung einnehmen. „Viele schwerstkranke und chronisch kranke Kinder können aus Krankenhäusern nicht entlassen werden, weil die dafür notwendige Anschlussversorgung aufgrund des akuten Fachkräftemangels nicht sichergestellt ist“, beschreibt der Verband die Situation in vielen Bundesländern.