Stadtmarketing : Trier inszeniert sich - Römerstadt rückt sich ins Rampenlicht

Trier Trier von oben, von unten und wieder mit Lampions: Was das Stadtmarketing in der nahen Zukunft für Gäste und Einheimische plant.

Wenn 2019 am letzten Septemberwochenende die Lichter angehen, dann soll wieder vieles so sein, wie es zuvor war. „Wir haben die Illuminale 2018 sehr stark auf die Inszenierung des Welterbes ausgerichtet und ihren Gencode darüber etwas vernachlässigt“, sagt Triers Tourismus- und Stadtmarketingchef Norbert Käthler. Und dieser Gencode sei nun einmal die Beteiligung von Kitas, Schulen, Bürgern und Gästen.

(Mos) Mit dem Programm Trier für Treverer richtet sich die Tourist-Info explizit an Einheimische. Hier ein paar interessante Termine in naher Zukunft:

Daher werden für das nächste Leuchtfestival nun wieder 25 Schulklassen gesucht, die Lampions bauen – und zwar Lichthäuser aus bunten Tetrapaks. Passend zum Thema „Heimaten“ des Kultursommers 2019. Dem Thema Welterbe will Käthler jedoch treu bleiben: Bespielt wird diesmal das Domquartier. Oder genauer, der Domfreihof und der Bischof-Stein-Platz vor dem Museum am Dom. Wieder hat die Stadt einen Lichtkünstler beauftragt, der das Welterbe inszenieren soll.

Apropos. inszenieren. Das ist ein Wort, das Käthler oft gebraucht. Jedes Jahr müsse es etwas geben, das die Stadt neu inszeniere, sagt er. 2018 war dies zweifellos Karl Marx, der Trier mit seinem 200. Geburtstag einen enormen Medienrummel und viele neue Gäste bescherte. 200 statt 50 bis 60 Stadtführungen konnte die Tourist-Information im Jubiläumsjahr anbieten. Und die Karl-Marx-Souvenirs gingen (und gehen) weg wie warme Semmeln – allen voran der 0-Euro-Schein. Erfolge, die maßgeblich daran beteiligt sind, dass der Schuldenberg der Trier Tourismus und Marketing GmbH (TTM) deutlich geschrumpft ist. Mehr als 300 000 Euro Minus habe er „geerbt“, als er vor zwei Jahren seinen neuen Job antrat, sagt Käthler. Inzwischen habe sich der Schuldenstand halbiert. Er habe allerdings keine Lust, über die Vergangenheit zu sprechen. Eine Vergangenheit, in der die Tourismus-GmbH schwer in Schieflage geraten war, was der damals verantwortliche Dezernent Thomas Egger unter anderem mit einer überforderten Buchhaltung erklärte. Urlaubstage und Überstunden waren in der Vorgängerorganisation über Jahre angesammelt worden, ohne dafür Rücklagen zu bilden.