Über 35 ehrenamtliche BeraterIinnen am Kinder- und Jugendtelefon hat der Kinderschutzbund Trier Orts- und Kreisverband Trier derzeit. Sie beraten an zwei Telefonen zu Themen wie Freundschaft, Sexualität, erste Liebe oder Mobbing. (red)

Kinder, die anrufen, sind meistens zwischen 12 und 17 Jahre alt; Mädchen und Jungen.

Der Kinderschutzbund sucht weiterhin dringend Menschen ab 16 Jahren, die sich gerne ehrenamtlich betätigen möchten. Die Fähigkeit zuhören zu können und Einfühlungsvermögen sind wichtige Voraussetzungen für die Arbeit am Kinder- und Jugendtelefon. Eine spezielle schulische, universitäre oder berufliche Vorbildung ist nicht erforderlich. Das notwendige Fachwissen und Gesprächstechniken werden in einer sechs Monate dauernden Ausbildung erlernt. Beginn ist am 24. Januar.

Am Donnerstag, 10. Januar findet um 19 in den Räumen des Kinderschutzbundes Trier, Thebäerstraße 46, ein Informationsabend statt. Interessierte wenden sich an den Kinderschutzbund Trier unter Telefon 0651/999366-200 oder per E-Mail an kjt-trier@kinderschutzbund-trier.de. Weitere Informationen unter www.kinderschutzbund-trier.de/kinder-und-jugendtelefon.