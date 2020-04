Schwerer Unfall : 20-Jähriger überschlägt sich in Gerolstein mehrmals mit Quad

Gerolstein Ein junger Mann hat sich in Gerolstein am Sonntag mit seinem Quad überschlagen. Er wurde schwer verletzt.

Der 20-jährige Fahrer eines Quads fuhr am Sonntag gegen 18 Uhr mit Sozius in Gerolstein, in Höhe der Papenkaule, die dort verlaufende Nebenstraße in Richtung Unter den Dolomiten entlang. Laut Polizei kam er dabei vermutlich in Folge überhöhter Geschwindigkeit und tief stehender Sonne in einem Gefälle von der Fahrbahn ab und stieß mit einem Baum zusammen. Durch den heftigen Aufprall überschlug sich das Quad mehrfach und kam erst nach etwa 40 Metern zum Stehen.