Wirtschaft : „Viele haben Angst um ihren Arbeitsplatz“

Hillesheim Unter den rund 60 Beschäftigten des Hotels Augustiner-Kloster, die coronabedingt bereits seit 1. November fast komplett in Kurzarbeit sind, geht angesichts der städtischen Kündigung die Angst um den Verlust des Arbeitsplatzes um.

Leah Neumann (26 Jahre, Rezeption, seit 2017 im Hotel): „Ich war schockiert, als unser Chef uns darüber informiert hat, dass der Vertrag gekündigt wurde. Seitdem habe ich große Angst um meinen Job. Ich wusste zwar vorher, dass es Probleme mit der Stadt gibt, hätte aber nicht gedacht, dass es soweit kommt. Wir sind so ein tolles Team und so ein gutes Hotel, viele Hillesheimer Geschäfte profitieren davon, dass es uns gibt.“

Sonja Müller-Surges (49, Personalabteilung, seit 2010 im Hotel): „Ich habe in den letzten Wochen mit vielen der Kollegen, die in Kurzarbeit sind, gesprochen. Der eindeutige Tenor ist: Alle warten nach der schlimmen, ungewissen Zeit der Schließung wegen Corona darauf, dass wir wieder loslegen können. Nun die fristlose Kündigung des Pachtvertrages, die über uns allen wie eine dunkle Wolke hängt. Wir haben viele Singles und Alleinerziehende. So wie ich haben viele Angst um ihren Arbeitsplatz. Es trifft uns sehr, dass die Stadt Hillesheim sozusagen hinter unserem Rücken agiert. Wir werden nur informiert, weil Direktion und Geschäftsführung uns unterrichten. Aber es bleiben Fragen: Was haben wir falsch gemacht? Es kann doch nicht an einem fünf Zentimeter offen stehenden Müllcontainer liegen.“