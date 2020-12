Umwelt : Am Samstag gibt es die Abfallfibel

Vulkaneifelkreis Die Abfall-Fibel für das Jahr 2021 wird am Samstag, 5. Dezember, in der Region und somit auch im Vulkaneifelkreis an alle Haushalte und Firmen verteilt.

Wer an diesem Tag keine Abfall-Fibel erhalten hat, kann dies ab Montag, 7. Dezember, am Service-Telefon 0651/9491 414 reklamieren und erhält innerhalb von wenigen Tagen die Fibel per Post.

In der Abfallfibel gibt es alle Informationen auf einen Blick. Die über 40-seitige Broschüre im Din A5-Format enthält neben einer Übersicht der Abholtermine wichtige Informationen zur richtigen Entsorgung der verschiedenen Abfallarten sowie rund um das Thema Kreislaufwirtschaft. Erinnerung an Abfuhrtermine per E-Mail, Push-Nachricht oder als Kalendereintrag. Ergänzend zur Fibel besteht unter www.art-trier.de/kalender die Möglichkeit, sich einen Jahreskalender mit den Abfuhrterminen für die eigene Adresse auszudrucken, den kostenlosen E-Mail- Erinnerungsservice zu nutzen sowie die Abfuhrdaten in den persönlichen, elektronischen Kalender zu integrieren.