Verkehr : Basberger Straße im Fernsehen

Basberg In der Rubrik „Hierzuland“ sendet das SWR Fernsehen Ortsporträts. Ein Beitrag über die Lissendorfer Straße in Basberg läuft am Mittwoch, 30. Juni, ab 18.45 Uhr innerhalb der „Landesschau Rheinland-Pfalz“.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken