Infrastruktur : Bürgerbrunnen wird saniert

Handwerker Peter John bessert die Epoxidharzschicht am Boden des Bürgerbrunnens in Gerolstein aus. Foto: TV/Mario Hübner

Gerolstein (mh) Der sogenannte Bürgerbrunnen auf dem Rondellvorplatz in der Hauptstraße, der erst vor fünf Jahren in Betrieb genommen wurde, muss bereits saniert werden. Die Epoxidharzschicht, mit der die in den Boden eingelassenen „Schätze“ von Gerolsteiner Bürgern geschützt werden sollten, ist an einigen Stellen gerissen und wird von Handwerker Peter John ausgebessert.