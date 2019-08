Kommunalpolitik : Stabwechsel in Jünkerath: Helfen geht, Bischof kommt

Stabwechsel in Jünkerath: Helfen geht, Bischof kommt

Jünkerath In der konstituierenden Sitzung hat der Jünkerather Gemeinderat einen neuen Bürgermeister gewählt. Norbert Bischof ist der Nachfolger von Rainer Helfen. Bei den Kommunalwahlen im Mai war kein Kandidat zur Urwahl angetreten.

Nach fast auf den Tag genau zwanzig Jahren hat Rainer Helfen den Stab an seinen Nachfolger Norbert Bischof übergeben, den der Gemeinderat in seiner ersten Sitzung einstimmig zum neuen Bürgermeister der Gemeinde Jünkerath gewählt hat. Helfen, der seine 147. Sitzung leitete, mahnte den Gemeinderat vor der Abstimmung zur Verantwortung: „Die Wahl des Bürgermeisters stand noch nie auf der Tagesordnung einer Jünkerather Ratssitzung. Ich hoffe, dass wir heute eine Lösung finden. Falls nicht, wird uns die Verbandsgemeinde verwalten. Das muss ja nicht sein.“

Im Laufe der Gemeinderatsitzung wurden nach langjähriger Mitwirkung als Beigeordnete Erhard Bohn (1. Beigeordneter) und Josef Beuel (3. Beigeordneter) verabschiedet. Der Platz des 2. Beigeordneten war in den vergangenen Jahren nicht besetzt. Neu gewählt wurden: Werner Jörden (1. Beigeordneter), Dirk Kaufmann (2. Beigeordneter), und Marco Assenmacher (3. Beigeordneter).

„Unser großes Plus war es immer, dass wir einstimmig und geschlossen hinter all den Projekten für die Gemeinde gestanden haben“, hob Helfen hervor Dies sei nicht selbstverständlich, ebenso wenig wie die der große Rückhalt seitens der Verwaltung, des Rates und der Beigeordneten, die er hatte, sagte Helfen. „Ja – und es hätte manches schneller gehen können“, erwähnte der scheidende Bürgermeister im Hinblick auf die Umgestaltung des Jünkerather Bahnhofs, dem in den vergangenen Jahren größten Vorhaben der Gemeinde. „2003 haben wir das Projekt angestoßen, 2015 und 2016 erfolgten die Umbauarbeiten, und auf eurer heutigen Tagesordnung steht immer noch die Frage nach einer Neugestaltung der Bahnhofsstraße. Eine Bitte: Unterstützt euren Bürgermeister nach Kräften.“