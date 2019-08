Ausstellung : Das Bauhaus in der Abtei

Die Ausstellung in der Abtei lädt explizit zum Erleben ein. Alles, was nicht hinter Glas geschützt steht, darf und soll angefasst, erlebt werden. Foto: TV/Peter Seydel

Maria Laach Die Ausstellung „Asche oder Feuer“ in Maria Laach wird Mitte August eröffnet.

(red) Pünktlich zum Klostermarkt öffnet die Ausstellung „Asche oder Feuer – Bauhauskeramiker und ihre Erben“ ihre Pforten am 17. August. Der Name der Ausstellung gründet auf einem Zitat Gustav Mahlers: „Tradition ist nicht die Anbetung der Asche, sondern die Weitergabe des Feuers.“

Die Ausstellung zum Jubiläum 100 Jahre Bauhaus zeigt neben vielen Originalen in einer Werk- und Verkaufsschau die Arbeiten der Nachfahren von Otto Lindig: Christiane Bernstiel, Lutz Könecke, Ulrike Könecke und Maria Hokema. Mit Lutz Könecke konnte Bruder Stephan Oppermann einen der deutschen Top-50-Designer gewinnen. Und auch Werke der Laacher Keramikmanufaktur stehen zur Besichtigung und Kauf bereit. Andrea Lange, in Meißen ausgebildete Porzellanmalerin, Gabriele Schönberger, Keramik-Drehmeisterin, und Bruder Stephan Oppermann, kreativer Kopf der Laacher Manufaktur, stellen ihre aktuellen Arbeiten ebenfalls aus.

Begleitet wird die Ausstellung „Asche oder Feuer – Bauhauskeramiker und ihre Erben“ durch exklusive Ereignisse. Inspiriert durch die Mocca-Maschine Theodor Boglers wird es zwei Kaffee-Tasting-Events direkt in der Ausstellung geben: am 25. Oktober und am 29. November. Am 29. September 1919 aß man im Bauhaus das erste Mal vom eigenen Geschirr.