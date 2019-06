Festival : Kein Mord oder Totschlag, aber trotzdem schrecklich

Nachwuchs am Set: Mit professioneller Unterstützung drehen die Jugendliche eine Szene des Gewinner-Drehbuchs des Junior-Awards von Tatort Eifel. Foto: TV/Günter Bertram

Hillesheim Die Gewinner-Geschichte des „Tatort Eifel-Junior Award“ mit dem Titel „Die Treppe“ wird mit professioneller Unterstützung in Hillesheim verfilmt.

Die hohen Temperaturen und ein herausforderndes Drehbuch mindern die gute Laune der elf Schülerinnen und Schüler des Gutenberg Gymnasiums in Mainz nicht. Sie stehen in dieser Woche vor und hinter der Kamera und produzieren ihren eigenen Film „Die Treppe“. Dieser entstand nach der Vorlage ihrer Mitschülerin Hannah Peters, die den diesjährigen „Junior Award“ in der Altersgruppe 14 bis 20 Jahre im Rahmen des Krimifestivals „Tatort Eifel“ gewonnen hatte.

Aufgabe war es, eine Geschichte des Krimiautors Ralf Kramp zu Ende zu schreiben – alles unter dem Motto: Es geht auch ohne Mord und Totschlag. In Hannahs Geschichte wird die Hauptfigur Emma von ihrem Vater missbraucht. Der Film beschreibt, wie sie sich mit diesem traumatischen Erlebnis auseinandersetzt.

„Wir hatten in diesem Jahr sicherlich eine der bislang schwierigsten Geschichten des ,Junior Award‘. Der Umgang mit dem Thema und auch die Umsetzung waren jedoch sehr besonnen und wurde zum Glück professionell begleitet“, sagt Verena Bernardy, Programmleitung „Tatort Eifel“.

Info Details zum Krimifestival Tatort Eifel Das renommierte Krimifestival „Tatort Eifel“ feiert vom 13. bis 21. September 2019 seine zehnte Ausgabe mit einem ebenso spannenden wie hochkarätigen Programm für Krimiliebhaber und Fachpublikum. So können sich die Besucher unter dem Motto Krimi-Live auf rund 30 Lesungen, Konzerte und Filmpremieren freuen sowie auf zahlreiche prominente Gäste. Mit dabei werden sein werden unter anderem Heinz Hoenig, Michaela May, Ulrike Folkerts, Dietmar Bär, Ulrike Kriener, Oliver Mommsen sowie Klaus-Peter Wolf, Arno Strobel und Elisabeth Herrmann. Weitere Informationen unter: www.tatort-eifel.de www.junior-award.de

Extra Der Junior-Award von Tatort Eifel Wenn der nachwuchs ran darf:Der „Junior Award“ wird alle zwei Jahre im Rahmen des Krimifestivals „Tatort Eifel“ ausgeschrieben und richtet sich an Schülerinnen und Schüler aus Rheinland-Pfalz. Er wird ausgerichtet von der Kreisverwaltung des Landkreises Vulkaneifel, dem Ministerium für Bildung und der Medienanstalt Rheinland-Pfalz. Unterstützt wird er von der Stiftung Medienkompetenz-Forum Südwest, dem SWR und vielen weiteren Partnern.

Schauspiel-Coach Manfred Schwabe (u.a. für RTL) und Günter Bertram von der Medienanstalt Rheinland-Pfalz unterstützen das Projekt wie auch in den vergangenen Jahren. Sie casteten nicht nur die interessierten Schüler in Mainz, sondern gaben auch wichtige Hilfestellungen für die Darstellung vor der Kamera und Einblicke in die verschiedenen Facetten und Bereiche am Filmset.

Bei der Pressekonferenz zum Junior Award im Kriminalhaus in Hillesheim berichten die Nachwuchsschauspieler von ihren bisherigen Eindrücken während der Drehwoche. Foto: TV/Meike Welling