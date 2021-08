Kirche : Die Zeit des Wartens hat ein Ende

Info

Jonas Weller ist Jahrgang 1985 und im Moselort Piesport aufgewachsen. Nach der Mittleren Reife am Wittlicher Cusanus-Gymnasium wechselte er in die Oberstufe des Landesmusik-Gymnasiums Rheinland-Pfalz in Montabaur. 2004 nahm er das Studium der Theologie und Philosophie am Priesterseminar in Trier auf. Zwei Semester absolvierte er in Wien. Er war Praktikant und Diakon in der Pfarreiengemeinschaft Nunkirchen-Büschfeld im Saarland und nach der Priesterweihe im Dom zu Trier am 9. Juli 2011 durch Bischof Stephan Ackermann je drei Jahre Kaplan in den Pfarreiengemeinschaften Neuwied und Saarburg. Seit 2017 hatte Jonas Weller eine halbe Stelle als Kooperator in der Pfarrei Heilige Edith Stein in Trier inne und promovierte parallel im Fachgebiet Neues Testament. Die feierliche Ernennung zum Doktor der Theologie findet Anfang November statt.