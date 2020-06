Energieversorgung : Kundenzentrum im Juli geschlossen

GEROLSTEIN Im Juli ist das Kundenzentrum der Energieversorgung Mittelrhein (evm) in Gerolstein nicht durchgehend erreichbar. Am Donnerstag, 9. Juli, und Donnerstag, 16. Juli, sowie von Montag bis Freitag, 20. bis 24. Juli, bleibt es geschlossen.

Kunden erreichen das evm-Team in dieser Zeit unter Telefon 0261/40211111 oder per E-Mail an serviceteam@evm.de.