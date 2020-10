Wirtschaft : Technisat produziert auch Masken

Daun/Schöneck (red) Die Corona-Pandemie und ihre Folgen haben gezeigt, dass es immer wichtiger wird, unabhängiger von Importen zu agieren, wenn es um Produkte für die allgemeine Grundversorgung geht. Und der Mund-Nasen-Schutz wird auch in Zukunft ein wesentlicher Bestandteil im Kampf gegen die Verbreitung von Virenkrankheiten sein.

Vor diesem Hintergrund hat sich die Firma Technisat, die hren Hauptsitz in Daun hat, dazu entschlossen, Gesichtsmasken in Deutschland zu produzieren. Seit Juli laufen die Maschinen am Standort in Schöneck/Vogtland (Sachsen) auf Hochtouren. Produziert wurden zunächst Alltagsmasken, aber auch Modelle, die für Infektionsschutzwecke geeignet sind, laufen dort vom Band. Seit Kurzem werden nach Mitteilung des Unternehmens auch FFP2-Schutzmasken und eine medizinische Gesichtsmaske gefertigt.