Corona : Hilferufe der Unternehmer

Daun Die Corona-Pandemie stellt die Wirtschaftsförderung vor neue Herausforderungen.

„Eigene Förderprogramme gegen die ökonomische Krise, die mit der Pandemie verbunden ist, haben wir als Wirtschaftsförderer nicht“, stellt Judith Klassmann-Laux, Geschäftsführerin der Wirtschafsförderungsgesellschaft (WFG) Vulkaneifel, klar. Seit einigen Tagen können kleine Unternehmen und Soloselbstständige auch in Rheinland-Pfalz Zuschüsse und Darlehen beantragen, die von der Investitions- und Strukturbank (ISB) des Landes sowie von der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) gibt, um coronabedingte finanzielle Engpässe zu überbrücken. Auch die IHK Trier versteht sich als wichtiger Ansprechpartner, um über die entsprechenden Mittel zu informieren.

Die Plattformen von ISB und KfW waren schnell so überlastet, dass sie phasenweise nicht erreichbar waren. Der Bedarf ist riesengroß, denn trotz vor Corona bester Kauf- und Investitionslaune sowie Vollbeschäftigung oder sogar Fachkräftemangel fällt es gerade der klein strukturierten Wirtschaft der ländlichen Region schwer, für unüberschaubar lange Krisenzeiten finanzielle Polster anzulegen. Da die Zuschüsse oder Darlehen je nach Unternehmensgröße und -form verschieden ausfallen, ist eine Beratung sinnvoll.

Die WFG Vulkaneifel stellt sich jedoch auch ohne eigene materielle Hilfen auf Dienstleistung und Beratung in Coronazeiten ein. Für etliche Unternehmen ist allein die nun notwendige Home-Office-Lösung absolutes Neuland. Mit kostenlosen Webinaren will die WFG konkret zeigen, wie das virtuelle Teamwork am besten funktioniert und welche Gratis-Tools es gibt.