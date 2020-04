Blaulicht : Versuchter Einbruch in Gerolstein

Versuchter Einbruch in Gerolstein

Gerolstein Die Polizei sucht Zeugen eines Einbruchversuchs.

Einbrecher sind damit gescheitert, sich Zugang zu einem Einfamilienhaus in Gerolstein zu verschaffen. Der oder die Täter versuchten zwischen Mittwoch, 1. April, und Donnerstag, 2. April, ob sie über die Garage in das Wohnhaus eindringen können.

An dem Garagentor wurde eine Lamelle nach oben gedrückt, doch letztlich misslang der Einbruch.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Daun unter Telefon 06592/96260 oder die Polizeiwache Gerolstein unter Telefon 06591/95260 an. Zeugen können sich auch per E-Mail an pidaun@polizei.rlp.de melden.