Schule : Mountainbiker wirbeln Staub auf

Teilnehmerrekord bei der vierten Auflage der Mountainbike-Schulkreismeisterschaft: 136 Starter von zwölf schulen aus der vulkaneifel, und damit nochmals gut zwei Dutzend mehr als im Vorjahr, sind beim Wettkampf der drei verschiedenen Altersklassen im Dauner Wehrbüsch an den Start gegangen. Unter dem Beifall vieler Eltern und Lehrer haben sich die Nachwuchsfahrer richtig ins Zeug gelegt, bei Start mächtig Staub aufgewirbelt und sich tolle Rennen geliefert. Bei den Fünf- und Sechstklässlern gewann Jan Meyer vor Simon Diederichs und Moritz Steffes, bei den Siebt- und Achtklässlern Luca Heck vor Phil Saminsky und Oskar Neuerburg sowie bei den Neunt- und Zehntklässlern Jan Heck vor Hannah Meyer und Florian Schuhmacher. Der Wanderpokal für die beste Schule in der Gesamtwertung ging an die Drei-Maare-Realschule plus Daun. Foto: TV/Mario Hübner